▲ 【陳茂波網誌】陳茂波：港息終會跟美息向上

財政司司長陳茂波發表網誌，指香港正面對複雜國際大環境。通脹熾熱加上央行加大收緊貨幣政策力度及速度，將令環球經濟增長更為疲弱，或進一步削弱香港出口的增長動力。

另外，各地息率上升或會觸發資金流向急速轉變，金融市場和資產價格將更為波動，一些基本面較弱的經濟體會受到較大影響。雖然香港市場資金仍然充裕，但在聯繫滙率制度下，聯儲局加息幅度加大和步伐加快，加上縮表已經開始，港息終會跟隨向上。

陳茂波亦指近日公布的本地經濟數據稍有改善，3至5月份的失業率跌0.3個百分點至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來支持作用。不過，近日確診數字又再回升，情況需要關注。

陳茂波：中央堅實支持市民努力拼搏 令香港經濟保持活力

陳茂波指自回歸以來，香港經歷多番風雨仍取得長足的發展，反映香港金融業和整體經濟的發展，受中央的堅實支持、防火牆和試驗田角色，以及制度創新釋放的紅利。而香港市民亦努力拼搏和靈活變通，讓香港經濟保持著活力和韌力，即使面對挑戰，卻仍找到新的發展。

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