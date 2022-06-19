【澳門疫情】澳門擬推100億澳門元經濟援助措施　周日至6.21進行全民核酸檢測、所有銀行分行暫停服務（第二版）

▲ 澳門周日中午至6.21進行全民核酸檢測

澳門突然新增多宗感染，截至周日下午4時15分，確診病例升至21宗，其中13人為無症狀感染者。澳門當局表示，從周日（19日）中午起至周二（21日）將進行全民核酸檢測。

經濟財政司司長李偉農表示，一直持續關注疫情經濟造成的影響，為了渡過疫情周期，推行7項措施，涉預算約100億澳門元，另外，有關還息不還款措施，金管局已通知有關金融商業機構將還款措施推延至明年12月31日。

7項措施包括：

（一）退還工商業活動場所房屋稅； （二）豁免所有旅遊稅； （三）退還營業車輛的車輛使用牌照稅； （四）豁免或退還繳付行政准照及其相關費用； （五）的士行業燃料補貼； （六）推出新一輪《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》； （七）推出《企業銀行貸款特別利息補貼計劃》

澳門所有銀行分行停業至周二

澳門金融管理局另稱，與銀行公會及保險公會協調溝通後，澳門所有銀行及保險機構的營業網點於6月20日及21日（周一、周二）暫停對外服務。

澳門銀行的網上銀行、手機銀行及自動櫃員機（ATM）等自助渠道維持正常服務。同時，涉及業務的存款、貸款及結算到期日將順延至下一個工作天。

6月21日中午前全民檢測 檢測站24小時開放

澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心發布全民核酸檢測指引，所有在澳人士都需要在6月19日中午12時至6月21日中午12時期間進行核酸檢測，不設豁免檢測期。全澳共設有53個核酸檢測站，24小時開放。

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（第二版加入澳門銀行分行停開）