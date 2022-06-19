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79歲拜登踩單車意外跌倒 白宮稱無受傷

環球社會熱點 19:13 2022/06/19

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美國總統拜登將在今年踏入80歲，健康狀況屢受外界關注。拜登上周六（18日）踩單車時意外跌倒，他解釋是因被腳踏絆倒。美國白宮其後表示，拜登並無受傷，也無需接受治療。

拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突 【下一頁】

拜登周末與太太吉爾（Jill Biden）返回家鄉特拉華州（Delaware）慶祝結婚45周年，上周六（18日）在住所附近和吉爾等人踩單車。拜登當時身穿深灰色上衣、藍色波鞋及頭戴白色頭盔。他踩單車準備停車與一群祝他父親節快樂的人傾談時，突然身體向右傾並跌倒在地上。

拜登當時就向身邊的人表示，自己是被腳踏上的束帶絆倒，並指感覺良好。美國特勤局（US Secret Service） 特工隨即扶起拜登，吉爾當時已經回程，所以未有在場。

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拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突 【下一頁】

美國特勤局特工隨即上前協助拜登站起來，而圍觀人群不斷鼓掌。拜登解釋自己是被單車腳踏束帶絆倒，並無大礙。

拜登被問及是否滿意槍管立法進程，就表示他滿意特拉華州的情況，並指當地政府正在做他數年前的事情。

美國白宮其後發表聲明指拜登一切安好，無需接受治療。白宮指跌倒原因就如拜登所言，是被腳踏上的束帶絆倒，並指拜登期待和家人繼續相處時間。

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責任編輯：李俊儀

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