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【2022焦點新盤】三度即日沽清　新地再加推白石角Silicon Hill　折實最平384.8萬起

股樓投資 17:31 2022/06/19

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新地（00016）大埔白石角Silicon Hill一期已舉行三輪銷售，均即日沽清全數單位。發展商隨即加推價單第6號，涉及58伙，涵蓋開放式至三房單間隔，以最高折扣率計，入場最平僅384.78萬元，而整批折實平均實呎則約18,147元。新地副董事總經理雷霆表示，大部分單位屬原價加推，少量單位輕微加價1%至2%。

新地代理總經理胡致遠表示，今張價單單位實用面積217至578平方呎，定價466.41萬元至1,216.32萬元，實用呎價約20,702元至23,967元，以最高折扣率計，折實價由384.78萬元起，至最貴1,003.46萬元，折實呎價約17,079至19,773元。

最平單位為翠景閣第2座2樓A5室，實用面積217平方呎，開放式間隔，折實價384.78萬元，折實呎價17,732元。胡致遠續說，項目將稍後公布銷售安排第4號，預計最快於本週五（6月24日）再度進行推售。

Silicon Hill示範單位

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 大埔 一手市場 Silicon Hill 白石角 新地

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