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法國國會選舉次輪投票 馬克龍聯盟恐失絕對多數議席

環球政治 17:30 2022/06/19

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法國周日（19日）舉行國會選舉第二輪投票，預計將於當地晚上8點（本港周一凌晨2點）初步點票。民調結果預計總統馬克龍率領的中間派陣營仍佔最多議席，但未必可保住絕對多數議席的優勢。

【烏克蘭戰爭】北約秘書長與英揆警告 或持續數年 【下一頁】

國會選舉次輪投票於當地周日早上8點（本港下午2點）開始。法國國民議會共有577個議席，政黨聯盟需獲過半數的289個議席，才能組成多數派政府。

民調暫時預測馬克龍（Emmanuel Macron）率領的「同在」（Ensemble）陣營於國會佔最多議席，不過難以保證能獲289席。料取得介乎255至310席。

極右陣營取得的國會議席料為其數十年來最多，上周五的民調預測馬琳勒龐（Marine Le Pen）所屬的極右國民聯盟有望獲得20至45席。

梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）率領的左翼聯盟「Nupes」料成為國會最大反對派陣營，料獲150至220席。保守派則被視為今次選舉的造王者。

【烏克蘭戰爭】俄再削歐洲天然氣供應 增能源壓力 【下一頁】

馬克龍今年4月成功連任後有意推進多項政策，包括提高退休年齡和法國進一步融入歐盟。

如馬克龍陣營證實未能贏得絕對多數議席，或會出現「懸峙國會」（Hung Parliament）的形勢，執政派有機會要與其餘陣營分享權力，或面臨施政癱瘓的困境，甚至有解散議會再選的風險。

左翼陣營憂慮如馬克龍僅以數席之差喪失絕對多數議席，中間派或會挖角中右翼或保守派議員加入。

如「同在」取得議席數字與289席的門檻差距更大，馬克龍就要尋求與反對派合作，例如法國右翼共和黨。

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責任編輯：鄭錦玲

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