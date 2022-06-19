德國呼籲民眾企業節能 稱G7繼續支持烏克蘭

俄羅斯上周突然削減德國天然氣供應量，外界憂慮德國能源供應情況。德國政府呼籲民眾及企業減少消耗天然氣，為冬天供暖作準備。德國總理朔爾茨表示，七國集團（G7）將繼續支持烏克蘭，並指俄羅斯總統普京希望在結束戰爭後國際社會將恢復正常，只不過是幻想。

北約秘書長與英揆警告 或持續數年 【下一頁】

德國監管機構Bundesnetzagentur在每日發布的天然氣供應報告中表示，德國上周六（18日）的天然氣儲存量為56.67%，略高於上周五（17日）的56.29%。當局指天然氣供應情況依然緊張，再度呼籲民眾及企業盡可能減少消耗。

德國政府已敦促民眾及企業將天然氣消耗量降至最低，確保在約12周後的冬季供暖開始前，國家擁有充足儲備。但Bundesnetzagentur總裁穆勒（Klaus Mueller）上周五晚警告，即使屆時德國天然氣儲存量達到100%，若俄羅斯全面中斷供應，亦只夠維持兩個半月。

俄再削歐洲天然氣供應 增能源壓力 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）接受德新社（DPA）訪問時表示，希望在下周舉行的G7峰會上討論烏克蘭問題。他強調只要有必要，G7將繼續支持烏克蘭。他更希望所有歐盟領袖在歐盟接下來的會議上，都會支持烏克蘭加入歐盟。

朔爾茨指，普京（Vladimir Putin）希望征服足夠多土地後，國際社會將會恢復正常，但他形容上述僅為對方的幻想。朔爾茨同時透露，他在上周到訪基輔期間，曾和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）商討武器供應議題，特別是彈藥和大炮。

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責任編輯：李俊儀