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【有相睇】良景邨已補價賣295萬　實呎11174元創今年新高

股樓投資 17:03 2022/06/19

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新一輪居屋抽籤後，向隅客回流二手市場，其中屯門良景邨成交量持續增加，本月暫錄5宗成交，已經超過上月數字。此外，屋苑一個高層單位新近以295萬元（已補地價）易手，實用呎價約11,174元，創今年呎價新高。從相片可見，單位裝修企理。

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祥益地產胡志偉說，良景邨良萃樓高層5室，實用面積264平方呎，月初叫價310萬元，新近以295萬元沽出，累減15萬元，實用呎價約11,174元，創今年呎價新高。

資料顯示，原業主於2017年以215萬元（已補地價）購入上址，持貨5年，現帳面獲利80萬元。

延伸閱讀 屯門飛揚首批80伙 一房折實最平437.2萬起 長實趙國雄︰筍到飛起價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

補地價 公屋 良景邨 屯門 祥益地產

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