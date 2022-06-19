【有相睇】良景邨已補價賣295萬　實呎11174元創今年新高

新一輪居屋抽籤後，向隅客回流二手市場，其中屯門良景邨成交量持續增加，本月暫錄5宗成交，已經超過上月數字。此外，屋苑一個高層單位新近以295萬元（已補地價）易手，實用呎價約11,174元，創今年呎價新高。從相片可見，單位裝修企理。

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祥益地產胡志偉說，良景邨良萃樓高層5室，實用面積264平方呎，月初叫價310萬元，新近以295萬元沽出，累減15萬元，實用呎價約11,174元，創今年呎價新高。

資料顯示，原業主於2017年以215萬元（已補地價）購入上址，持貨5年，現帳面獲利80萬元。

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