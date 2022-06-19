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【二手樓價】不怕美國加息　對日出康城前景有信心　753.8萬購峻瀅兩房投資

股樓投資 16:12 2022/06/19

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雖然美國已經加息，香港遲早跟加，但仍有投資者看好樓市，並到將軍澳日出康城置業。利嘉閣蔡庭勇說，峻瀅2期1座中層B室，實用面積511平方呎，兩房間隔，原開價788萬元，終以753.8萬元易手，實用呎價約14,751元。

代理透露，買家為投資客，對日出康城前景充滿信心，最初首選晉海兩房，但晉海業主議價有限，經代理介紹後，發現峻瀅兩房單位價錢比較適合投資，而且步行去小巴站只需2分鐘，經過多次商議，終以753.8萬購入上址。

資料顯示，原業主於2019年5月以710萬元購入上址，持貨3年，現帳面獲利約43.8萬元，物業期內升值約6%。蔡庭勇續指，屋苑現時有50個二手放盤，入場費775萬元起。

延伸閱讀 屯門飛揚首批80伙 一房折實最平437.2萬起 長實趙國雄︰筍到飛起價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

峻瀅 日出康城 利嘉閣 將軍澳 私人屋苑

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