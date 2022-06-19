美國國家安全顧問沙利文確診新冠 與拜登無密切接觸

繼美國衛生部長貝塞拉及華府傳染病專家福西確診後，美國國家安全顧問沙利文上周六（18日）也宣布確診新冠肺炎。白宮指沙利文無出現症狀，最近也並無與美國總統拜登密切接觸。

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白宮上周六證實沙利文（Jake Sullivan）確診新冠肺炎，沙利文目前為無症狀患者，與拜登（Joe Biden）也沒有密切接觸。

美媒引述政府消息人士指，沙利文過往一直與拜登有密切接觸。但由於沙利文有過密切接觸的數人早前也確診，因此沙利文最近刻意和拜登保持距離，對上一次兩人有接觸為上周較早時。

白宮上周四（16日）證實，拜登當日新冠病毒檢測結果為陰性。不過沙利文確診後，白宮官員未有回應拜登近期有無再接受檢測。

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白宮新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上周四被問到，拜登多長時間會做一次檢測。讓皮埃爾指拜登會有規律地監測，也會按照美國疾控中心指引來決定拜登在哪些情況下會成為密切接觸者。

當被追問拜登接受檢測的確切日期時，讓皮埃爾拒絕披露，僅強調拜登每周都會接受檢測。

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責任編輯：鄭錦玲