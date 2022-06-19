【百佳】百佳慶祝50周年 任良安講述未來發展藍圖 加強O+O綫下及綫上無縫零售體驗

為慶祝踏入50周年，百佳超級市場舉行50周年發佈活動，邀請超過100位策略合作夥伴一同參與，為連串慶祝活動揭開序幕。

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百佳超級市場董事總經理任良安在活動上致辭，感謝為百佳業務發展而作出貢獻的每一位員工和顧客，並指百佳創立於1972年，一直領導市場陪伴港人成長，每日風雨不改，即使疫情之下，仍然用心於全球搜羅港人最愛，推動數碼轉型與顧客互動，致力帶領O+O線下線上生活潮流體驗，成為香港人心目中的「No.1 Chill級市場」。

他續稱，百佳紮根香港50年是業界龍頭，努力實踐「食得更好，活出更美好」的理念。同時榮幸擁有一班充滿熱誠的員工及出色的業務合作夥伴，齊心支持可持續發展為業務核心。百佳盡心為大眾搜羅超過25,000款產品，當中有逾5,000款新鮮食材，更與各大供應商緊密合作，共同研究過200款適合香港顧客口味的獨家聯乘產品，同時為顧客提供最便利快捷的超市購物服務，成為受大眾喜愛的品牌。

百佳不斷加速數碼轉型，結合龐大店舖網絡及大數據分析，引進最先進的零售科技，帶動年輕一代消費，包括領先市場推出自助付款處、電子價錢牌、智能抗疫機械人、網店及手機應用程式等。百佳亦有推出「店取易」服務，並與戶戶送合作，顧客可隨時隨地，一按即買，新鮮即送，最快30分鐘送貨上門，為顧客帶來更方便快捷的O+O購物體驗。未來更計劃於今年第四季推出「百佳電商物流中心」，預計可處理多3倍的貨量，務求提升電商業務質素及效率。

為感謝顧客50年來對品牌的長期信任和熱愛，百佳將推出多個回饋顧客的優惠和活動，包括50周年限量珍藏版禮券套裝、與Majorette 聯乘推出限量版合金車、限量迷你超級市場購物車、全新形象冒險家造型的迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、以及港幣500萬Chill級大抽獎等。百佳亦會公開招募百佳經典文物以及設立50周年探索館，展出各種屬於集體回憶的百佳經典物品。

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責任編輯：羅浩濂