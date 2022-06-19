  • 31°C
香港時間 : 2022619日 (日) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百佳】百佳慶祝50周年 任良安講述未來發展藍圖 加強O+O綫下及綫上無縫零售體驗

理財智慧 15:47 2022/06/19

分享：

分享：

為慶祝踏入50周年，百佳超級市場舉行50周年發佈活動，邀請超過100位策略合作夥伴一同參與，為連串慶祝活動揭開序幕。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

百佳超級市場董事總經理任良安在活動上致辭，感謝為百佳業務發展而作出貢獻的每一位員工和顧客，並指百佳創立於1972年，一直領導市場陪伴港人成長，每日風雨不改，即使疫情之下，仍然用心於全球搜羅港人最愛，推動數碼轉型與顧客互動，致力帶領O+O線下線上生活潮流體驗，成為香港人心目中的「No.1 Chill級市場」。

他續稱，百佳紮根香港50年是業界龍頭，努力實踐「食得更好，活出更美好」的理念。同時榮幸擁有一班充滿熱誠的員工及出色的業務合作夥伴，齊心支持可持續發展為業務核心。百佳盡心為大眾搜羅超過25,000款產品，當中有逾5,000款新鮮食材，更與各大供應商緊密合作，共同研究過200款適合香港顧客口味的獨家聯乘產品，同時為顧客提供最便利快捷的超市購物服務，成為受大眾喜愛的品牌。

百佳不斷加速數碼轉型，結合龐大店舖網絡及大數據分析，引進最先進的零售科技，帶動年輕一代消費，包括領先市場推出自助付款處、電子價錢牌、智能抗疫機械人、網店及手機應用程式等。百佳亦有推出「店取易」服務，並與戶戶送合作，顧客可隨時隨地，一按即買，新鮮即送，最快30分鐘送貨上門，為顧客帶來更方便快捷的O+O購物體驗。未來更計劃於今年第四季推出「百佳電商物流中心」，預計可處理多3倍的貨量，務求提升電商業務質素及效率。

為感謝顧客50年來對品牌的長期信任和熱愛，百佳將推出多個回饋顧客的優惠和活動，包括50周年限量珍藏版禮券套裝、與Majorette 聯乘推出限量版合金車、限量迷你超級市場購物車、全新形象冒險家造型的迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、以及港幣500萬Chill級大抽獎等。百佳亦會公開招募百佳經典文物以及設立50周年探索館，展出各種屬於集體回憶的百佳經典物品。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

【慶祝回歸】慶祝回歸25周年 科學館及太空館7月1日免費開放【下一頁

【慶祝回歸】資科辦推「智方便」獎賞計劃 集齊3個電子印花 即可換領回歸25周年限量紀念禮品【下一頁

 

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
數碼轉型 經濟 超市 百佳 服務 零售 品牌 香港 大數據 運輸

上一篇文章

【二手樓價】不怕美國加息　對日出康城前景有信心　753.8萬購峻瀅兩房投資

下一篇文章

【基金優惠】致富集團推全新基金認購優惠 新客戶可享總值約6,000元獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手
惠峰張玉峰：美股市場現恐慌情緒 科網股中長綫可分段低吸 中概股不宜沾手
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮
【著數優惠】慶祝嘉禾MegaBox一歲生日嘉禾全綫星期一票價30元起 IMAX影院戲票只需80元起
【著數優惠】慶祝嘉禾MegaBox一歲生日嘉禾全綫星期一票價30元起 IMAX影院戲票只需80元起
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病
【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款