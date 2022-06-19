【基金優惠】致富集團推全新基金認購優惠 新客戶可享總值約6,000元獎賞

致富集團推出最新基金認購優惠，為助客戶開展基金投資的第一步，達成理財目標。由即日起至12月31日，新客戶尊享獎賞總值約6,000元，交易越多，獎賞越高。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

首200位新客戶經「致富通」單次認購任何一種基金金額等值20,000元或以上，即可享指定個人意外保障計劃，首年保費全免優惠。此外，新客戶於推廣期內經網上開戶並符合相關條件可獲300元Donki 禮券，而開戶後經「致富通」手機應用程式認購基金，更可享0元認購費，回贈上限高達5,000元。與此同時，每成功推薦親朋戚友網上開戶，更可獲額外100元禮券。

同時，基金認購優惠亦惠及現有客戶，於上述推廣期內，首100位現有客戶經「致富通」認購任何基金，累積基金交易金額等值500,000元或以上，即可享指定個人意外保障計劃首年保費全免優惠。

【免費搭船】大新銀行慶祝成立75周年 於7月24日舉行天星小輪免費乘搭日【下一頁】

【慶祝回歸】資科辦推「智方便」獎賞計劃 集齊3個電子印花 即可換領回歸25周年限量紀念禮品【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂