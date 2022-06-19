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【基金優惠】致富集團推全新基金認購優惠 新客戶可享總值約6,000元獎賞

理財智慧 15:32 2022/06/19

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致富集團推出最新基金認購優惠，為助客戶開展基金投資的第一步，達成理財目標。由即日起至12月31日，新客戶尊享獎賞總值約6,000元，交易越多，獎賞越高。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

首200位新客戶經「致富通」單次認購任何一種基金金額等值20,000元或以上，即可享指定個人意外保障計劃，首年保費全免優惠。此外，新客戶於推廣期內經網上開戶並符合相關條件可獲300元Donki 禮券，而開戶後經「致富通」手機應用程式認購基金，更可享0元認購費，回贈上限高達5,000元。與此同時，每成功推薦親朋戚友網上開戶，更可獲額外100元禮券。

同時，基金認購優惠亦惠及現有客戶，於上述推廣期內，首100位現有客戶經「致富通」認購任何基金，累積基金交易金額等值500,000元或以上，即可享指定個人意外保障計劃首年保費全免優惠。

 

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責任編輯：羅浩濂

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