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英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力

環球社會熱點 15:24 2022/06/19

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英國近期生活成本不斷上漲，不少民眾皆感覺生活百上加斤。英國倫敦有數千名民眾示威，呼籲英國政府採取行動協助弱勢社群。遊行人士沿途吹口哨，有民眾呼籲加薪。是次示威的主辦組織敦促英國政府，應該向富人而非工人階層徵稅。

英NHS護士抗議加薪太少被罰10萬 警方認執法出錯但拒道歉 【下一頁】

遊行人士上周六（18日）中午從倫敦市中心出發，步行至議會廣場（Parliament Square），有人在終點演説。遊行人士來自英國各地，工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner） 亦有參與。工黨議員Kiran Khan亦在社交平台Twitter上載參與示威相片，指需為工人階層爭取更好待遇。

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示威民眾沿途吹口哨、歡呼和拍掌，現場亦有大型喇叭播放歌曲。有示威人士高舉「停止戰爭而非福利」（cut war not welfare）， 及「立即削減能源費用」（Cut energy bills now）等標語。

英國食品今夏恐貴15% 高通脹最少持續一年 【下一頁】

有參與示威的民眾於本地慈善機構工作，指生活成本危機嚴重打擊基層。不時有居民到機構辦公室求助，部分人為了子女溫飽要自己捱餓，部分人則要在交屋租及暖氣費之前做取捨。

組織示威的的英國工會聯盟（Trades Union Congress） 秘書長Frances O’Grady批評英國首相約翰遜（Boris Johnson），指出他不應將通脹責任推卸給民眾。她指工薪家庭在經過十年減薪等困難後，需承受更多痛苦，與此同時銀行家仍享有獎金。她敦促政府向富人而非工人徵稅。

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責任編輯：李俊儀

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