【有相睇】將軍澳中心「沙士貨」減價50萬沽　19年勁賺718萬

將軍澳中心再有「沙士貨」放盤，業主放盤三個月，減價50萬後，即獲承接。從代理提供相片可見，樓位位於高層，遠眺海景，望跨灣大橋。

▼ 點擊圖片放大 +2

中原地產伍錦基表示，將軍澳中心3座高層H室，實用面積465平方呎，兩房間隔，向西南，望海景，今年3月放盤，原叫價950萬元，終減價50萬元，以900萬元易手，實用呎價約19,354元。

資料顯示，原業主於2003年以181.8萬元購入上址，持貨19年，現帳面獲利約718.2萬元，物業期內升值約4倍。

延伸閱讀 屯門飛揚首批80伙 一房折實最平437.2萬起 長實趙國雄︰筍到飛起價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映︰【青姐話】半生不死 等待沖喜

同場加映【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機