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【有相睇】將軍澳中心「沙士貨」減價50萬沽　19年勁賺718萬

股樓投資 15:29 2022/06/19

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將軍澳中心再有「沙士貨」放盤，業主放盤三個月，減價50萬後，即獲承接。從代理提供相片可見，樓位位於高層，遠眺海景，望跨灣大橋。

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中原地產伍錦基表示，將軍澳中心3座高層H室，實用面積465平方呎，兩房間隔，向西南，望海景，今年3月放盤，原叫價950萬元，終減價50萬元，以900萬元易手，實用呎價約19,354元。

資料顯示，原業主於2003年以181.8萬元購入上址，持貨19年，現帳面獲利約718.2萬元，物業期內升值約4倍。

延伸閱讀 屯門飛揚首批80伙 一房折實最平437.2萬起 長實趙國雄︰筍到飛起價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳中心 將軍澳 中原地產 私人屋苑

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