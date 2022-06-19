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【烏克蘭戰爭】北約秘書長與英揆警告 或持續數年

環球政治 15:04 2022/06/19

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俄烏戰爭持續多時，北約秘書長斯托爾滕貝格上周六警告，西方應為俄烏戰爭有可能持續數年時間而做好準備，並主張西方向烏軍提供最先進武器。英國首相約翰遜也撰文，警告西方盟國應為烏克蘭的長期戰爭做好準備。

【烏克蘭戰爭】俄再削歐洲天然氣供應 增能源壓力 【下一頁】

斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上周六（18日）接受德媒訪問，俄烏戰爭可能需要數年時間是事實，西方必須為此做好準備。

他指出西方需面對沉重代價，包括要提供軍事支援，以及面對能源和糧食價格飆升等問題，但也不能放棄支持烏克蘭。

斯托爾滕貝格表示，西方向烏軍提供最先進武器，可增加頓巴斯地區擺脫俄軍控制並解放的機會。

另外，約翰遜（Boris Johnson）在《星期日泰晤士報》撰文，呼籲西方持續支持烏克蘭，指時間目前為至關重要的因素。

約翰遜指一切都取決於烏克蘭能否在俄羅斯恢復進攻能力前，更快加強能力保衛領土，而西方盟國的任務是爭取時間站在烏克蘭的一邊。

他警告如有任何要求基輔政府將領土割讓給俄羅斯的和平協議，都將會對歐洲其餘地區產生嚴重影響。

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺 【下一頁】

約翰遜在文中列出4點在資金及技術方面持續支援烏克蘭的計劃，首先敦促各國繼續向烏克蘭提供武器、裝備和彈藥。

其次，他建議加快訓練烏軍速度，目標是每4個月訓練多達1萬人。第三，他敦促各國領袖承諾提供更多資金及援助，讓烏克蘭政府可支付薪金及營運學校。

最後，由於俄羅斯繼續封鎖黑海港口，約翰遜建議開拓陸路運輸路線協助烏克蘭出口糧食。

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責任編輯：鄭錦玲

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