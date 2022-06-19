【免費搭船】大新銀行慶祝成立75周年 於7月24日舉行天星小輪免費乘搭日

為慶祝大新銀行成立75周年，公布一系列慶祝活動，當中包括將於7月24日舉行天星小輪免費乘搭日，答謝市民75年來的支持。

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另外，大新銀行亦與本地毛線塗鴉藝術家攜手合作，舉行「豐盛傳承灌溉未來」創意公共藝術展覽，首階段於7月11至24日期間在中環及尖沙咀天星小輪碼頭上層入口擺放不同毛線公仔，展示香港社區鄰里珍視的價值觀和傳統文化，稍後更會安排於包括皇后大道東分行在內的指定大新銀行分行展覽。

天星小輪免費乘搭日詳情

日期：2022年7月24日

時間：上午6時半至晚上11時半

路線：中環往返尖沙咀

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責任編輯：羅浩濂