【二手樓價】珀麗灣海景兩房累減90萬沽　略低銀行估價　代理：買家加息周期入市謹慎

美國加息0.75厘後，或多或少影響樓市氣氛，加上近期多個新盤推售，個別業主只好進一步減價。近日，馬灣珀麗灣有兩房海景單位累減90萬元易手。

美聯物業熊建明表示，珀麗灣28座高層C室，實用面積578平方呎，兩房間隔，擁深井海景，屬優質罕有兩房單位，原業主去年叫價780萬元放盤，其後因疫情、地緣政治影響而減價至740萬元。雖然近期樓市交投好轉，但新盤搶客，業主只好減價至進一步710萬元，但未能易手。及至日前，美國加息0.75厘，市場氣氛更趨謹慎，業主難得遇上有誠意買家，故減價至690萬元賣樓，實用呎價約11,937元，除了較銀行估價低約3%，更重回2020年水平。

資料顯示，原業主於2015年以546萬元購入上址，持貨7年，現帳面獲利144萬元，物業期內升值約26%。熊建明透露，珀麗灣本月至今僅錄4宗成交，屬近兩年新低紀錄，而近期已有部分業主率先下調放盤叫價，減幅約2%。

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