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【帶你睇盤】背靠翠綠山嶺　低首期兩房上車盤　呎價不用1.5萬

股樓投資 14:06 2022/06/19

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鄰近嶺南大學的聚康山莊，背靠翠綠山嶺而建，雖然距離兆康站約10至15分鐘步程，但勝在樓價吸引，受上車客歡迎。更重要的是，相比起屯門市中心大部分樓盤，聚康山莊算新，入伙至今，不夠20年。

今次祥益地產介紹的單位為屋苑3座低層B室，實用面積423平分呎，兩房間隔，現叫價608萬元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

單位相片

    點擊圖片放大
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放盤單位 屯門聚康山莊3座低層B室（物業編號：AN228044） 
實用面積 423平方呎
間隔 兩房
叫價 608萬元
賣點 東南內園、低首期上車、品牌屋苑、環境舒適

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3ycIDDH

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

屯門 上車盤 祥益地產

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