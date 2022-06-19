【帶你睇盤】背靠翠綠山嶺　低首期兩房上車盤　呎價不用1.5萬

鄰近嶺南大學的聚康山莊，背靠翠綠山嶺而建，雖然距離兆康站約10至15分鐘步程，但勝在樓價吸引，受上車客歡迎。更重要的是，相比起屯門市中心大部分樓盤，聚康山莊算新，入伙至今，不夠20年。

今次祥益地產介紹的單位為屋苑3座低層B室，實用面積423平分呎，兩房間隔，現叫價608萬元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

單位相片

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放盤單位 屯門聚康山莊3座低層B室（物業編號：AN228044） 實用面積 423平方呎 間隔 兩房 叫價 608萬元 賣點 東南內園、低首期上車、品牌屋苑、環境舒適

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