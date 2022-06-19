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【帶你睇盤】大型屋苑換樓之選　青衣灝景灣海景三房　叫價1428萬

股樓投資 18:11 2022/06/19

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政府進一步放寬按保的樓價限制，大單位成交回升，而最近數月亦見不少換樓客入市。今次利嘉閣介紹的屋苑為青衣灝景灣，雖不屬鐵路上蓋物業，但最大賣點是臨海而建，大部分單位坐擁海景，是不少換樓客之選。

今次精選放盤是1期3座A室，實用面積829平方呎，三房一套間隔，裝修企理，現叫價1,428萬元。

單位相

    點擊圖片放大
    +7
    +6
放盤單位 灝景灣1期3座A室（物業編號：BB08706750）
實用面積 829平方呎
間隔 三房一套連儲物室
叫價 1,428萬元
賣點
  • 灝景灣住客會所提供泳池、高爾夫球練習場、網球場、健身室、兒童遊樂場、宴會廳、燒烤場及溫室花圃等設施。屋苑自設商場，內有多間民生商舖。鄰近的青衣城為大型購物商場，提供各式食肆、超市、百貨公司、家居用品及戲院等商舖，是住戶購物、吃喝及消閒的好去處。
  • 灝景灣距離港鐵青衣站約5分鐘步程，亦鄰近長安邨巴士總站，設有多條巴士路線，往來港九新界多處地方，出入便捷。校網方面，分別為葵青區（幼稚園及中學）、66校網（小學）。
  • 以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3HzALPo

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

灝景灣 私人屋苑 利嘉閣

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