【帶你睇盤】大型屋苑換樓之選　青衣灝景灣海景三房　叫價1428萬

下一篇文章
【2022焦點新盤】三度即日沽清 新地再加推白石角Silicon Hill 折實最平384.8萬起
政府進一步放寬按保的樓價限制，大單位成交回升，而最近數月亦見不少換樓客入市。今次利嘉閣介紹的屋苑為青衣灝景灣，雖不屬鐵路上蓋物業，但最大賣點是臨海而建，大部分單位坐擁海景，是不少換樓客之選。
今次精選放盤是1期3座A室，實用面積829平方呎，三房一套間隔，裝修企理，現叫價1,428萬元。
單位相
|放盤單位
|灝景灣1期3座A室（物業編號：BB08706750）
|實用面積
|829平方呎
|間隔
|三房一套連儲物室
|叫價
|1,428萬元
|賣點
|
- 以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映︰【青姐話】半生不死 等待沖喜
同場加映【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢