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【司局長網誌】陳茂波：國際大環境正愈趨複雜 港息終會跟隨美息向上

理財智慧 14:14 2022/06/19

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財政司司長陳茂波今日（19日）發表網誌指，國際大環境正愈趨複雜，通脹熾熱加上央行加大收緊貨幣政策的力度和速度，將會令環球經濟增長更加疲弱，或會進一步削弱香港的出口增長動力。雖然現時本港市場資金仍然充裕，但在聯繫匯率制度下，聯儲局加息幅度加大、步伐加快，再加上已經開始縮表，港息終會跟隨美息向上。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

陳茂波表示，近日公布的本地經濟數據稍有改善，3至5月份的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用。不過，近日確診數字又再回升，情況需要關注。

陳茂波又回顧過去香港的廿五年，香港經歷了多番風雨，還是取得了長足的發展，生產總值翻了一番，達到2.8萬多億元。商品貿易總額增加逾兩倍，破紀錄超過10萬億元，全球排名第六。總就業人口增加15%至約365萬，以香港為地區總部或地區辦事處的企業增加57%至接近四千家。作為優勢支柱產業之一的金融業，廿五年來，港股顯著增量擴張，市值由3萬多億元大幅增加到超過40萬億元，增幅十二倍。上市公司數目增加了三倍，由600多家增加到2,500多家，平均每日成交額更增加近十倍至1,600多億元。

至於銀行業方面，總資產升逾兩倍，有27萬億港元；銀行的存款總額，包括港元及外幣，增加近五倍至15萬億港元。銀行貸款總額，包括港元及外幣，更增加近1.6倍至10.9萬億港元。他又指，債券市場發行總額升19倍，去年全年規模約4000億美元。外匯市場的日均成交升7倍，在全球交易份額佔比由4%增加到7.6%，全球排名由第7位升至第4位。資產及財富管理規模躍升9倍，增加到2020年的約35萬億港元，其中約三分之二來自境外 。

他表示，這一系列的數字，反映著的是一代又一代香港人砥礪奮進、不懈努力，為香港所取得的驕人成果。

 

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責任編輯：羅浩濂

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