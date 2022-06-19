【慶祝回歸】資科辦推「智方便」獎賞計劃 集齊3個電子印花 即可換領回歸25周年限量紀念禮品

為慶祝香港特別行政區成立25周年，政府資訊科技總監辦公室宣布推出「智方便」獎賞計劃，不但鼓勵市民參與各項慶祝活動，同時享受以「智方便」使用各項公私營網上服務帶來的便利。

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獎賞計劃將於今日（19日）開始，所有「智方便」用戶均可免費參加，用戶可在出席參與獎賞計劃的慶祝活動時，到場內的「智方便」登記站以「智方便」流動應用程式領取1個電子印花。每集齊3個電子印花即可換領25周年精美限量紀念禮品1份。登記站亦會安排專人協助市民即場登記「智方便」，即時領取電子印花。

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責任編輯：羅浩濂