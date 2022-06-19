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【一家四口】得語文者得天下 語言能拉近距離

理財智慧 12:43 2022/06/19

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最近中國政府表示，計劃把英語從學校的必修科目剔出，因學生和家長都費了很多精力、時間、金錢在英語教育上。更加重要，就是鼓勵學生（和成人）多學習非英語的外語，例如日語、韓語、西班牙語、阿拉伯語和非洲的不同語言等。其實這正是要配合國家一帶一路未來發展。以後中國雙語孩子（Bilingual Kids）不會再是以中英佔多，而是中日、中韓、中西、中阿甚至是中非等。不過這情況並非只是在華人社會內發生，原來不少其他的國家中，也開始了微妙的變化。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

人離鄉不一定賤

在沖繩認識了印度裔香港人Mike Sakhrani先生，他介紹自己：「我是在沖繩土生土長，但現居香港的印度裔人。」他常笑說，我們一家是他的相反，我們在香港土生土長但卻現居沖繩，他卻是在沖繩土生土長但現居香港的人。我們閒談時的共同語言是英文，但是說了幾句，Mike會很識趣地用廣東話和我們談香港美食，例如腸粉、燒賣、炒麵等，令很久沒吃過港菜的我們垂涎欲滴！他又說起自己在香港住在黃埔，突然令身在異鄉的我們親切感大增。

為甚麼Mike這位印度人會在沖繩出身和長大呢？原來和香港很有淵源。他說，以前父母因戰亂，從印度逃難去了香港居住，當年不少印度人在外地，都會從事製衣裁縫的生意，父母亦無異。後來，父母的老闆看中以沖繩作為打進日本製衣裁縫業的基地，並希望委派父母做開荒牛，到沖繩大展拳腳。結果不負眾望，父母在沖繩不但打穩陣腳，更在彼邦發展了自己的製衣裁縫生意。父母退休後，把家族生意傳給了Mike，還把家族基金給予Mike和他的兄弟管理。

拉近距離靠語言

Mike眼見沖繩旅遊業起飛，便在沖繩置業並把其中一個單位改裝成Airbnb租給旅客。市場需求大，便由起初的一個改裝單位，慢慢將其自置的整幢物業變成現時的Boutique Hotel——Beach Front Tower。

與Mike談話期間，他的兩位兒子也在，他們除了用英語溝通外，還用上印度語。我問：「你還會教孩子印度語嗎？」Mike說：「他們是從我和妻子談話中學習印度語的，學校則教他們英文。我還會找老師教他們中文，畢竟他們都是在香港讀書，有必要學。另外，由於自己的酒店生意在日本，所以我也要求兒子學日文。」學習4種語言，不甚簡單，但Mike卻認為這是為兒子準備未來的最佳策略。說的也是，Mike能用廣東話與我們交談，不是立刻將我們的距離拉近嗎？

 

撰文：岑皓軒 

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第762期《一家四口 離家出走》 

 

【一家四口】「新常態」的社交問題 學童出現社交遲緩現象【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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