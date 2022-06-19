【慶祝回歸】慶祝回歸25周年 科學館及太空館7月1日免費開放

為慶祝香港特別行政區成立25周年，康樂及文化事務署轄下香港科學館和香港太空館的常設展廳，天象廳節目除外於7月1日免費開放，讓市民參與更多慶祝特區成立25周年的文化活動。

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除了深受小朋友和家庭歡迎的香港科學館和香港太空館外，康文署轄下其他博物館包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心，亦正舉辦一系列展覽，全部皆免費入場。至於香港海防博物館和上窰民俗文物館由於正進行維修工程，仍會關閉

為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，參觀者在進入博物館前必須利用手機或其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

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責任編輯：羅浩濂