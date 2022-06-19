【消費優惠】Feather & Bone 推限時優惠 逢星期二半價享用澳洲草飼T-骨牛排

Feather & Bone推出出限時優惠「T – Bone Tuesday」，由6月21日起至8月30日，旗下位於西營盤、半山-蘇豪區及跑馬地的分店，食客可逢星期二於午餐或晚餐時段，以堂食半價價錢享用優質澳洲草飼T-骨牛排。

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食客可到店內肉類櫃檯前親自挑選T-骨牛排，而駐場專業屠宰師（Butcher）會根據食客的喜好提供最佳的烹調熟度、配菜選擇及與醬汁配搭方面的建議。與店內其他的堂食肉類一樣，T-骨牛排將以重量計價。

Feather & Bone T – Bone Tuesday優惠詳情

日期：由21/6起至30/8 （逢星期二）

時段：午餐及晚餐

地點：Feather & Bone 旗下餐廳 - 西營盤店，半山店 - 蘇豪區及跑馬地店

備註：優惠只限堂食， FAB Rewards 會員可享受此優惠同時賺取雙倍積分

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責任編輯：羅浩濂