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【科技巨企】亞馬遜開設首間服裝店 結合綫上綫下體驗

環球政經 11:31 2022/06/18

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數年前，亞馬遜（AMZN）開設首間無人實體店Amazon Go，取得成功。現時已在全美有24間分店，季度營業額超過50億美元。眼見及此，公司再接再勵，進軍新市場，在美國加州格倫代爾（Glendale）開始首間實體服務店Amazon Style。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

【科技巨企】亞馬遜開始試行使用無人機送件

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Amazon Style仍未能做到如Amazon Go般，完全無人運作，仍有職員在場幫忙應付顧客不同要求，但就結合綫上綫下服務體驗。例如每一份貨品的衣架上，都有QR Code，顧客可以掃一掃，然後就會見到該衣服的整個系列，如不同設計、顏色，以及相關配搭。更可以在手機APP中要求試穿該衣服，職員就會幫忙將之送往試身室，安排好後便會在APP中通知，毋須自行帶往試身，方便顧客。

另一個重要功能是可先在網上選擇心儀衣服，然後要求在實體店試身，大大減少網上購買衣服，買完才發覺不合適等問題。店舖亦可變成退貨點，網上買衣服不合適要退貨，亦可退回店上。

如Amazon Go一樣，顧客必須有亞馬遜的帳號，才能結帳，不接受其他支付方式。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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撰文 : 龍瑞成

QR Code Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 經濟 零售 香港 加利福尼亞 美國

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