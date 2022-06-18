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以色列空襲加沙 反擊哈馬斯火箭襲擊

環球社會熱點 17:33 2022/06/18

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以色列和巴勒斯坦再起爭端，加沙地區數月後再有空襲。以色列周六（18日）空襲加沙，巴勒斯坦指擊中農田，但以色列則指目標是激進武裝組織哈馬斯的軍事基地。以色列軍方表示，是次空襲是對哈馬斯早前火箭襲擊的回應。

俄外長指希特拉有猶太血統 以色列傳召大使要求道歉（第二版） 【下一頁】

以色列軍方周六對加沙發動空襲，並發表聲明指，目標是控制當地哈馬斯組織軍事基地，包括1個武器製造基地，及另外3個軍事哨所。據報空襲發生後，現場冒起大量濃煙，目前尚未錄得傷亡。

以色列軍方指，是次空襲是回應哈馬斯，早前向以色列南部平民發射火箭炮，並指該火箭彈已被當防空系統攔截。但巴勒斯坦媒體報道，以色列襲擊了加沙地帶的農田。

美家庭引發機場炸彈恐慌 遊以色列想帶走未爆彈殼留念 【下一頁】

以色列周五（17日）亦對約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦軍事據點Jenin發動襲擊，造成最少3名年齡介乎23至24歲的巴人死亡，10人受傷，哈馬斯承認其中一名死者是組織成員。

近月當地暴力事件數目有所增加，巴勒斯坦衛生部指，今年已有逾60名巴人被以軍殺害，當中許多都是因空襲喪生。而自3月以來，一系列巴勒斯坦發動的襲擊事件亦導致19名以色列人死亡。

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責任編輯：李俊儀

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