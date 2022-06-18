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【美國加息】美銀證券：明年美國經濟衰退可能性約40%　料聯儲局將加息至4%以上

宏觀解讀 16:56 2022/06/18

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美銀證券：明年美國經濟衰退可能性約40%　料聯儲局將加息至4%以上

美銀證券經濟師認為，明年美國出現經濟衰退的可能性大約為40%，通脹率仍將持續高企。

據周五的一份研究報告，他們預計到明年下半年，美國國內生產總值的增長將放緩至幾乎為零，「因為金融條件收緊的滯後影響冷卻經濟」，而2024年的增長將只是適度反彈。

美銀證券全球經濟研究部主管Ethan Harris表示：「我們圍繞美聯儲的最壞擔心已得到證實，就是他們遠遠落後於曲線，現正在玩危險的追趕遊戲。」目前，聯邦基金利率介乎1.5厘至1.75厘。Harris指，該行預計聯儲局將加息至4%以上。

美銀：倘中國續嚴格封鎖　今年全球增長面臨進一步風險

另外，美銀環球經濟師降低全球增長預測，原因包括通脹、烏克蘭戰爭和中國內地封城。他們此前預測進入今年的全球經濟增長為4.3%，現預計增長僅為3.2%。他們認為，若中國續實行嚴格封鎖，今年的增長將面臨進一步的風險，如果美國經濟陷入衰退，明年的經濟增長也將面臨風險。

經濟師又指出，俄烏戰爭中能源價格的飆升，已使世界各地的通脹率飆升，這迫使央行採取更鷹派立場。

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