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歐洲多國受熱浪侵襲 各地出招降溫

環球社會熱點 16:32 2022/06/18

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歐洲現時多國受熱浪侵襲，部分地區更錄得攝氏40度高溫。法國氣象局表示，是次熱浪是當地有史以來最早的一次，料未來數日氣溫或更高。法國有地方政府已禁止舉辦戶外活動，比利時亦敦促民眾多飲水。有氣候科學家憂慮，熱浪或造成高危群體人士死亡。

熱浪襲美國 亞利桑那州男車內煮熟漢堡（有片） 【下一頁】

法國氣象局Météo-France預料，當地周六（18日）氣溫或高達攝氏42度。機構表示，是次為法國有史以來，熱浪來得最早的一次。機構預報員François Gourand表示，未來多項紀錄將被打破。

法國波爾多（Bordeaux）政府已禁止本周末舉辦戶外活動，並向民眾免費開放如博物館等冷氣空間，及延長公園及泳池開放時間，校園內亦增設噴氣機等裝置。當局還發信予數千名長者，就熱浪來臨登記。圖盧茲（Toulouse）官員則指，當局將照顧高危群體人士。

聯合國氣候報告：20年內全球升溫1.5度 極端熱浪變10年一遇 【下一頁】

西班牙華倫西亞省（Valencia）亦提醒所有服務機構，採取措施降低熱浪對民眾的健康影響。首都馬德里（Madrid）已因熱浪，宣布關閉8個市內公園，加泰隆尼亞（Catalonia）周三（15日）以來已發生3場山火，摧毀東部1,600公頃樹木及灌木叢。比利時多地政府亦敦促民眾，多喝水及關閉門窗。

英國衛生安全局（ UKHSA）向倫敦等地發出第三級警報，並通知國民保健服務（NHS）就熱浪做好準備，英國皇家賽馬會（Royal Ascot）周五亦罕見放寬著裝要求。意大利北部嚴重乾旱，該國最大河流平均水位降低3米，河面出現乾涸。

英國雷丁大學（University of Reading）氣候科學家Hannah Cloke警告，部分被困公寓、因健康問題未能降溫人士，或因熱浪而死亡。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候科學講師Friederike Otto表示，受人為改變氣候影響，極端高溫在歐洲愈演愈烈。

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責任編輯：李俊儀

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