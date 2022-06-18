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【加密貨幣】比特幣急瀉一成　跌穿20000美元　以太幣失守1000美元

Hot Talk 17:05 2022/06/18

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【加密貨幣】比特幣午後急瀉　跌穿20000美元　以太幣跌近8%

加密貨幣熊市持續，比特幣（Bitcoin）今午突急「插水」，跌穿20,000美元，曾低見18,926.51美元，跌幅達10.2%。下午5時02分，報19,040.19美元，跌9.71%，以太幣跌穿1000美元，曾低見987.43元，跌幅10.1%，現報992.67美元，跌9.61%。

【6月18日下午3時24分】

下午3時22分，比特幣報19,171美元，跌8.33%。以太幣報1008.78美元，跌8.44%。

區塊鏈分析公司Glassnode日前已指，比特幣跌穿市場的平均買入價格，平均而言市場已賠本，甚至長期持有人也在退出，指目前的比特幣熊市正進入最深、最黑暗的階段。

Glassnode表示，拒絕賣出的最堅定投資者（HODLers）淨頭寸變化可估計他們正積累或分配的比特幣數量。數字顯示，每月大約有1.5萬至2萬枚比特幣正交到HODLers手中，自5月初以來下降64%，表明積累在減弱。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元　分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

【bitcoin】新債王岡拉克：若比特幣跌至10000美元也不感驚訝　去年曾準確預測比特幣走勢

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