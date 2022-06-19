▲ 【加密貨幣】比特幣周末插穿1.9萬美元、以太幣失守1000美元 分析：憂衰退拖累風險資產胃納

加密貨幣市場周末再現「大屠殺」，由於宏觀經濟力量壓力增加，通脹或螺旋上升，美聯儲將一連串加息行動，同時加密公司正在裁減大量員工，部分交易所償付能力崩潰，嚴重衝擊市場氣氛。

比特幣（Bitcoin，BTC）周末期間大插插水，跌穿19,000美元；以太幣（Ethereum，ETH）跌穿1000美元。

比特幣現報18,319美元，跌10.75%，過去24小時低位為18,202美元；以太幣跌1.56%，報971.9元，過去24小時低位為880美元。

外匯交易平台Oanda 高級分析師Edward Moya上周五稱，近期加密貨幣市場的消息一直很糟糕，德州證券委員會正在調查Celsius暫停提款的決定，市場預計日後監管指導方針將讓加密貸款公司營運變得困難。



Moya又稱，對經濟衰退的擔憂加劇正在削弱對風險資產的胃口，使得加密貨幣交易員對在這些低點購買比特幣保持謹慎。

數碼資產信託公司Paxos首席執行官兼聯合創始人Charles Cascarilla接受外電訪問時指， 由於這不透明的槓桿作用，目前 財務較不穩定，同時 難以判斷所有這些風險在哪裡累積。 Cascarilla稱，人們賠錢實屬不幸，認為將使加密領域倒退，因為部分早期投資者或新手會離場。

*重溫【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 後市怎發展？*

相關文章：

【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元 分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

【bitcoin】新債王岡拉克：若比特幣跌至10000美元也不感驚訝 去年曾準確預測比特幣走勢