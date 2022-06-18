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【烏克蘭戰爭】俄再削歐洲天然氣供應 增能源壓力

環球社會熱點 14:59 2022/06/18

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俄羅斯自入侵烏克蘭後，已切斷荷蘭等國天然氣供應。法國表示已數日未收到任何俄羅斯天然氣，意大利則指俄羅斯將供應削半，德國亦指天然氣供應量驟減。有分析指俄羅斯正加大對歐洲的經濟壓力，並引發冬天能源短缺憂慮。

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺 【下一頁】

法國天然氣網絡營運商GRTgaz周五將（17日）表示，周三（15日）起已未通過德國獲得任何俄羅斯天然氣。意大利國家能源公司Eni同日表示，俄羅斯已連續3日，將天然氣供應量減半。據報同樣被減半的還有斯洛伐克。

俄羅斯天然氣主要透過北溪管道（Nord Stream）輸往歐洲，起運送流量已連續4日低迷，周五流量僅為本周初的55%。德國周三亦指，通過海底北溪管道獲得的天然氣供應鏈驟減，現時每日僅獲得6,700萬立方米，約為要求量1.67億立方米的四分之一。

德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣 【下一頁】

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周五警告，不排除今年歐洲將出現嚴重問題，尤其是過冬方面。他透露，俄羅斯目前剩餘的外國客戶中， 90%至95%已同意使用盧布支付。

歐盟已同意在11約1日前，將歐洲天然氣庫存量提升至滿額的8成。GRTgaz透露，目前歐洲整體庫存水平為滿額的52%。其中德國、意大利及法國水平相約，分別達滿額的55%、52%及56%，但波蘭等國稱已存滿95%。

意大利4成天然氣供應來自俄羅斯，而德國則約三分之一，法國則約五分之一。《華爾街日報》指，歐洲長期依賴俄羅斯供應天然氣，俄方現正利用該弱點反擊制裁及對烏克蘭的軍事支援。有研究報告分析指，壓力點會在今年冬天發生。

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責任編輯：李俊儀

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