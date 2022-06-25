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【創業兵團】時裝造型師轉戰陶藝　夥大牌增品牌知名度

10:00 2022/06/25

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陶瓷品牌Mceramics design創辦人Mariane Chan，曾任多年時裝造型師，於2018年創立個人陶藝品牌，由造型師搖身變成創業家。（譚以諾攝）

想在香港創業追夢從來都不容易，即使傾盡所有心力和積蓄，也不保證成功。近期與國際品牌Chloé合作的陶瓷品 牌Mceramics design， 其創辦人Mariane Chan（陳慧珊），由服裝造型師轉戰陶藝界，更於2018年創立出個人 陶藝品牌，靠一雙手捏出商機。

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談到疫情時的生意，因為有餐廳趁機重整，為市場復甦備戰，因此她的生意並未受太大影響。興趣成為事業，是不少人的夢想，但能實現的又有幾人？ Mariane早年曾在江西景德鎮及日本瀨戶市學習陶藝。「一開始做陶瓷只是興趣，未認真打算發展成一門生意。」

直到有開餐廳的朋友提議讓她幫忙做一套碗碟後，作品就開始逐漸被旁人看到，亦陸續收到其他機構的合作邀請。令她發現擁有陶藝手藝除了可開工作坊維生外，更可以創立個人品牌，於是決心將興趣發展成事業。據了解，現時每月平均有5位數字收入，業務約9成來自客戶定單，個別零售不足1成。

做生意如陶瓷  不氣餒勿急躁

Mariane笑言，對做陶瓷有一定心得，但談到經營業務仍屬摸索階段，但她認為做生意跟做陶瓷一樣，需要平心靜氣，亦不可輕易氣餒。她解釋︰

「陶瓷在燒製過程中，不時會出現瑕疵，甚至裂開或爆開，一開始面對難免會覺得氣惱，但後來學懂了淡然面對，再仔細翻查問題成因，下次再改善。」因為心裏愈急，事情反而愈做不好，做生意的道理亦一樣。 　　

一個人獨資做生意，難免要獨力面對不少困難。除了專注設計外，Mariane亦要兼顧應對客人和品牌宣傳等。她表示，由於是一人工作室，作品從設計、練泥、上釉及燒製晾乾等，最少需兩星期時間，故偏向接小量定單，每次約 50至100套碗碟左右。雖然創作產量甚微，卻漸漸設計出具其個人色彩的產品。

【創業兵團】港青打機最崇拜鐵匠　赴英進修圓夢

專注客戶定單  每月收入5位數 

陶藝創作不算罕有，惟要吸引市場注意，Mariane認為必須有較特別的定位。她的作品糅合東方的傳統技術和文化，同時亦結合西方的趣味和現代風格。 　　

在一次偶然機會下，她收到來自知名品牌Chloé的合作邀請，指正在世界各地搜羅當地的藝術家合作，在比較不同的陶瓷品牌後，認為她可以成為香港陶瓷的代表，因而邀請她共同合作擺出個人展品，此次合作機會為她帶來莫大的鼓舞，對品牌的前景有了堅定的信心。

【創業兵團】小情侶創木製品工作室　復興香港製造

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記者：黃顯晴

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