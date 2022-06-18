【元宇宙潮流】Meta推元宇宙名牌時裝　Facebook、IG都適用

▲ Meta CEO Mark Zuckerberg昨（17日）宣布，旗下Facebook﹑Messenger和IG將從下周起推出數碼時裝店「Meta Avatars Store」，讓用戶可為其社交媒體中的虛擬人像購買時尚服裝。

社交媒體Facebook母企Meta CEO Mark Zuckerberg昨（17日）宣布，旗下Facebook﹑Messenger和IG將從下周起推出數碼時裝店「Meta Avatars Store」，讓用戶可為其社交媒體中的虛擬人像購買時尚服裝。

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據外媒《Engadget》報道，目前與Facebook合作的品牌有Balenciaga、Prada及Thom Browne等，可讓用戶在預設免費服飾之外，有更加多的選擇。Mark Zuckberg亦透露，計劃會將數碼時裝店Meta Avatars Store打造成一個開放的市場，以供所有企業家創造和銷售服裝。

值得注意的是，目前數碼時裝店Meta Avatars Store只開放於美國、加拿大、泰國與墨西哥地區的用戶。

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責任編輯：黃顯晴

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