  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張

環球社會熱點 13:05 2022/06/18

分享：

分享：

荷里活男星尊尼狄普勝出和前妻Amber Heard誹謗案，但後者仍堅稱曾被家暴。Amber Heard今日接受專訪表示，恐懼若繼續談論審判，或會被尊尼狄普再度起訴誹謗。但Amber Heard堅持自己擁有發言權，並再度暗示尊尼狄普一眾前女友或因太害怕，而不公開指責男方曾經家暴。

Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）勝出誹謗案已有約3周， Amber Heard日前接受美媒NBC專訪，節目已於美國當地時間周五（17日）播出，是次為她自敗訴而來首次受訪。

Amber Heard期間被問及，是否害怕或會被尊尼狄普再度起訴。她承認，若自己繼續談論案件，非常害怕會再度被控告誹謗。Amber Heard認為，令她被滅聲正是誹謗訴訟的意義所在，害怕自己一舉一動都會為對方提供機會，但強調自己理所當然擁有發言權。

Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普 【下一頁】

Amber Heard至今堅稱曾被尊尼狄普家暴，但被男方堅決否認。Amber Heard在訪問中亦被問及，為何尊尼狄普一眾前女性伴侶皆未指控他家暴。她反問回應指，看到自己挺身而出後的事情，是否還有有人作如此選擇，暗示該批女性或因太害怕，而未能公開指責尊尼狄普家暴。

Amber Heard承認，自己並非完美受害者，更非聖人，不會要求所有人都喜歡自己。她透露，計畫就裁決上訴，希望是次採訪能消除其他受害者在挺身而出時，需面對的極大恐懼。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
今日
畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴
2022/06/17
Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴
Barbie真人版電影 賴恩高斯寧飾演Ken被嫌太老
2022/06/16
Barbie真人版電影 賴恩高斯寧飾演Ken被嫌太老
Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普
2022/06/16
Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普
Amber Heard嘲尊尼狄普「演技出色」質疑陪審團裁決不公
2022/06/14
Amber Heard嘲尊尼狄普「演技出色」質疑陪審團裁決不公

你可能感興趣

畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
今日 09:05
畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴
17:56 2022/06/17
Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴
Barbie真人版電影 賴恩高斯寧飾演Ken被嫌太老
15:31 2022/06/16
Barbie真人版電影 賴恩高斯寧飾演Ken被嫌太老
演員 網絡熱話 誹謗 荷里活 美國 尊尼特普

上一篇文章

【新冠疫苗】美FDA准6個月至5歲兒童打針 料CDC短期內批准

下一篇文章

荷蘭拘捕兼遣返俄羅斯間諜 指控意圖滲透ICC
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新郎婚禮暴打新娘面臨15日監禁 最終和好定離婚？
新郎婚禮暴打新娘面臨15日監禁 最終和好定離婚？
【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突
【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受
【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間14:00）
畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款