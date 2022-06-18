Amber Heard恐再被前夫告誹謗 公開發表言論感緊張

荷里活男星尊尼狄普勝出和前妻Amber Heard誹謗案，但後者仍堅稱曾被家暴。Amber Heard今日接受專訪表示，恐懼若繼續談論審判，或會被尊尼狄普再度起訴誹謗。但Amber Heard堅持自己擁有發言權，並再度暗示尊尼狄普一眾前女友或因太害怕，而不公開指責男方曾經家暴。

Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）勝出誹謗案已有約3周， Amber Heard日前接受美媒NBC專訪，節目已於美國當地時間周五（17日）播出，是次為她自敗訴而來首次受訪。

Amber Heard期間被問及，是否害怕或會被尊尼狄普再度起訴。她承認，若自己繼續談論案件，非常害怕會再度被控告誹謗。Amber Heard認為，令她被滅聲正是誹謗訴訟的意義所在，害怕自己一舉一動都會為對方提供機會，但強調自己理所當然擁有發言權。

Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普 【下一頁】

Amber Heard至今堅稱曾被尊尼狄普家暴，但被男方堅決否認。Amber Heard在訪問中亦被問及，為何尊尼狄普一眾前女性伴侶皆未指控他家暴。她反問回應指，看到自己挺身而出後的事情，是否還有有人作如此選擇，暗示該批女性或因太害怕，而未能公開指責尊尼狄普家暴。

Amber Heard承認，自己並非完美受害者，更非聖人，不會要求所有人都喜歡自己。她透露，計畫就裁決上訴，希望是次採訪能消除其他受害者在挺身而出時，需面對的極大恐懼。

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責任編輯：李俊儀