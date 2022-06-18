【統一規格】傳美國將仿效歐盟　統一電子產品充電插口

▲ 傳美國參議院現時亦有意仿效歐盟，去統一電子產品充電插口規格。（法新社圖）

歐盟早前就統一充電插口達成臨時協議，要求在歐盟地區銷售的所有手機、平板電腦和相機等電子產品，都必須配有一個USB-C充電插口。傳美國參議院現時亦有意仿效歐盟，去統一電子產品充電插口規格。

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據外媒《The Verge》報道，美國民主黨議員Ed Markey、Elizabeth Warren等人，日前聯名致函美國商務部長Gina Raimondo，呼籲商務部跟進歐盟的政策，透過修訂法律去統一電子產品充電插口，以減少產生不必要的電子垃圾。

據悉，議員在信中特別點名蘋果的Lightning，指這類充電插口的規格是過時，更為普遍消費者帶來不必要的麻煩。雖然如此，議員目前亦沒有指名要USB-C為標準插口。

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責任編輯：黃顯晴

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