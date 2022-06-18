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【攜程9961】攜程主席梁建章：年輕人倘未找到工作　可先結婚生子　內地網民狠評：沒下過凡？

股市 11:54 2022/06/18

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【攜程9961】攜程主席梁建章：年輕人倘未找到工作　可先結婚生子　內地網民狠評：沒下過凡？

攜程集團 （09961） 董事局主席、人口經濟學家、北京大學光華管理學院研究教授梁建章日前出席鳳凰網主辦的一場雲峰會時，建議正在努力找工作的年輕人：「如果你短期內找不到工作，那麽就接受更多的教育培訓或者自我培訓，去提升技能水平，然後等待經濟好轉，或者去結婚生子也行。」言論一出，引起內地網民批評「何不食肉糜」。

該峰會以「明日的世界」為主題，邀近60位海內外政商學界人士，解讀大變局下的世界與中國經濟增長之路，期間設特別對話環節「我們為什麽要再談人口問題」，邀請「古德哈特定律」提出者、《人口大逆轉》作者查爾斯．古德哈特（Charles Goodhart），以及梁建章，探討人口相關問題。

梁建章：中國政府需投入大量財政支出助家庭養孩子

梁建章認為，儘管低生育率、低出生率是全球問題，但中國面臨的挑戰最為嚴峻，因為與其他國家相比，中國養育孩子的成本最高，而且人口基數大，這意味中國將無法通過移民來解決此問題。他指中國政府需要實施嚴厲措施，投入大量財政支出來幫助家庭撫養孩子，以扭轉低生育趨勢。

對於梁建章建議正在努力找工作的年輕人可先結婚生子的言論，有內地網民留言「胡言亂語的專家怎麼這麼多」、「何不食肉糜」、「原來結婚生孩子養孩子都不要錢的哦」、「你們教授都沒下過凡嗎」。

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