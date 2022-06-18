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【科技巨企】亞馬遜開始試行使用無人機送件

環球政經 11:31 2022/06/18

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亞馬遜（AMZN）身為科企龍頭，多年來一直都承諾會用無人機送貨，但一直都直面對不少的挫折。直至近日，亞馬遜表示，今年將首次通過無人機向買家遞送包裹，並將在加州的洛克福德（Lockeford）試行。住在洛克福德的市民就可以率先用PRIME AIR 的運送服務，他們表示用家的用後感將會用作評估其他地區的需要。。

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這種無人機是運用Beyond-line-of-sight技術，代表無人機不用以人手來控制，而是透過傳感器來避開其他飛機、人、寵物和障礙物。無人機將飛到指定的交付地點，下降到客戶的花園位置，並放置在一個安全的高度，放下包裹，目的是要不到一小時內把包裹送到客戶手中。

無人機的送件服務的路程早在2013年，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）已經承諾五年內用無人機完成各種送件服務。並且在2016年12月在英國劍橋進行的實驗，一個包裹用無人機在 13 分鐘內送達。其後與美國零售商Walmart以及快遞公司 FedEx 和 UPS 建立了無人機送貨合作夥伴關係。到現在最後成功實行，值得鼓舞。

這次的實驗無疑是個新嘗試，不過相信到普及階段仍有一段距離，畢竟無人機送件當中牽涉的程序及技術比我們表面看的更複雜。

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撰文 : 龍瑞成

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 無人機 經濟 貝索斯 零售 香港 加利福尼亞 美國 WalMart

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