【科技巨企】Google翻譯新增多24種語言 現已達133種

現在科技十分發達，大家的生活都愈來愈方便。人與人之間的溝通都不再侷限於語言、地域、時間及距離。打破時間及地域限制，人們可以使用視像對話。打破語言限制，Google 翻譯就是一個好例子。近年Google翻譯的準確度亦都愈來愈高，大家在生活的不同範疇上都會用到，例如大家去旅行時，想表達較複雜的意思時，甚至可以透過語音直接翻譯，十分方便。

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世界上有7,000語言，4000種語言是可以手寫的，目前有約100種語言是可以用Google自動翻譯。而近日Google 就再增加多24種高達3億人使用的語言，例如十個在非洲，包括Lingala、Twi 和 Tigrinya的語言，和從印度北部、尼泊爾和斐濟有近5000萬人使用的博傑普里語（Bhojpuri），及馬爾代夫有30萬人用的迪維希語（Dhivehi​​​​）。

Google 總公司代表表示「一直以來，Google翻譯幫助打破世界各地的社區的語言障礙並連接了各地的人民。直至現在，Google 翻譯想幫助更多未有透過技術展現出來的語言，Google 翻譯新增的語言在2020年已有5種新語言，而今次再新增多24種語言，現時Google翻譯語言已達到 133 種。

雖然語言中有不少的含意是難以翻譯，但其實大致上的意思能夠令對方明白都已經是十分令人鼓舞。

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