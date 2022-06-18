【環境保護】澳洲宣布最新碳排放目標 人均年排量望減10公噸

在全球氣候變化的危機下，減少碳排放似乎是不少國家的目標，而澳洲最近就發表一個決心很大的減碳目標。

新上任的澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese)就宣布希望在2030年前大幅減排。而澳洲亦是世界其中一個碳排指數最高的國家。而新上任的澳洲氣候變化和能源部長Chris Bowen指出，這個巨決心的減碳計畫是想向國際發出一個重要信息「正如總理所講，當處理氣候危機的時候，我們都是站在同一陣綫。」

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由此不難看出，新任政府在處理氣候問上都十分積極，新總理表示澳洲在氣候問題上已經停滯不前近9年，是時候再次走出來。的確，澳洲是人均溫室氣體排放量最多的國家之一。

這個目標可以把每人24公噸的排放量降至14公噸，相信成效很大。專家認為此舉亦可引起鼓勵國家並肩作戰，畢竟現在的氣候問題已去到不能忽視的地步，國與國之間合力攜手一起集思廣益，才是解決問題的至佳做法。沒有人會希我們的後代再也望不到藍天白雲，至於如何保護她，就必須看我們這代的努力了。

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