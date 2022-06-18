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【烏克蘭戰爭】約翰遜突然再訪基輔 提訓練烏軍計畫

環球社會熱點 11:16 2022/06/18

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法國總統馬克龍等西方國家領袖剛剛結束基輔訪問，烏克蘭再有外國領袖到訪。英國首相約翰遜突然外訪烏克蘭，是次為他自俄烏戰爭爆發後，第二次訪問基輔。約翰遜提出一項烏克蘭軍隊的大型訓練計畫，由英國政府帶領，預料每120日可訓練1萬名烏克蘭士兵。

歐盟委員會建議予烏克蘭候選國資格 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周五（17日）突然到訪基輔，他在社交平台Twitter上載和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，很高興再度來到基輔。約翰遜表示，到訪是希望向烏克蘭民眾發出簡單而明確的信息，英國與烏克蘭同在，直至取得最終勝利。

英國首相府表示，約翰遜和澤連斯基會面期間，提出了一項培訓烏克蘭軍隊計畫。當局表示，政府由英國政府帶領，料每120日就可培訓多達1萬名士兵。

拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突 【下一頁】

培訓將由擁有實戰經驗的英國陸軍負責，令烏軍能在抵抗俄羅斯入侵同時，加快部署、重建及擴大抵抗能力。烏克蘭士兵可在為期3周的課程中，學習前線作戰技能、基本醫療訓練、網絡安全及反爆技術。

澤連斯基在即時通訊平台Telegram上表示，戰爭證明英國對烏克蘭的堅定支持，更形容約翰遜是烏克蘭的好朋友，很高興再度在基輔見到對方。烏克蘭政府公布影片亦顯示，澤連斯基在迎接約翰遜時主動問候對方。

約翰遜於今年4月時曾到訪基輔，成七國集團（G7）中首名到訪烏克蘭的國家領袖。是次約翰遜公布的圖片中，他手上拿著一個筆記本，封面上寫著「4月5日 周二」字樣。

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責任編輯：李俊儀

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