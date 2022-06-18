【科技新知】無氣車胎新發明 解決爆胎問題

不用筆者說，相信大家都明白爆胎對駕駛者來說有多困擾。除了困擾外，亦會做成安全問題，做成不少交通意外。

但如果胎內沒有氣的話，那不就不會爆了嗎？最近在盧森堡的試車場上，美國輪胎與橡膠公司固特異輪胎（GT）就正進行 「無氣胎」（Airless Tyres ）的試行實測。固特異輪胎的高級計畫經理表示這款胎目前還有限制，例如運行時聲音太大，亦都有較強烈的震動，但再未來亦會一一改善。他補充，有氣胎亦一直有其市場場地位，兩者混合才是最佳做法。

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而固特異輪胎的競爭對手，同樣是輪胎及橡膠公司，來自法國的米芝蓮，他們跟通用汽車（GM）合作已久，由米芝蓮研發的獨特防刺穿輪胎系統（Uptis），或會在2024年通用汽車的發布會上，把輪胎安置在Chevrolet的電動車上，令人期待。

另外，無氣胎的價錢亦是大家最關注的其中一個元素，畢竟輪胎一向都不便宜，但現時的3D打印技術或許令無氣胎更便宜，有專家指出，或許將來無氣胎可以用行駛里數來換取，十分吸引。

相信在無氣胎在市場普及後，大家又可以再多個選擇。

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