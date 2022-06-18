【加密貨幣】德勤：兩年內，美國七成半零售商接受加密貨幣支付

四大會計師行之一的德勤，近日發表調查報告指，美國七成半零售商，將於兩年內接受加密貨幣支付。

德勤於去年尾訪問了超過2,000家企業高層，包括各行各業，舉廣泛代表性。其中85%認為，5年內加密貨幣將被廣泛接受。當中年收入多於5億美元的企業，超過一半表示已花費100萬美元或以上，去增添相關設施及培訓。而中小企方面，年收入1,000萬至1億的公司中，有73%將投資10萬至100美元往有關方面。而且相關支出預約與日俱增。

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消費者為推動加密貨幣應用的最大動力，64%受訪者接示，他們的顧客對此有不少興趣。83%的零售商預計，顧客對此興趣將有增無減。超過一半相信，接受加密貨幣支付，有肋增加客人或改善客戶體驗。40%希望憑此展現高技術企業形象。以已接受加密貨幣的公司為研究對像，93%公司回應，接受加密貨幣支持，有勝增加客人滿意度。

要接受加密貨幣，憑不是決定買相關裝備那麼簡單。公司亦有不少憂慮，如系統安全（43%）、相關法規改變（37%）、幣價波動性（36%）、 缺乏金錢提升或買入新裝備（30%）。

德勤認為，加密幣相關教育十分重要，有助推動監管機構、企業等，接受加密貨幣。

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