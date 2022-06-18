【加密貨幣】幣價持續下跌 主流礦機近無利可圖

加密貨幣熊市持續，比特幣及以太幣跌破21000美元及1100美元，掘礦漸漸變得無利可圖，因為掘礦所得無法彌補電費支出。

挖掘加密貨幣如比特幣，需要大量電力，因此電費為掘礦最重要的成本之一。根據F2pool數據顯示，大部分主流礦機因為兩大主流加密幣大跌，已出現損失。以全球平價商業用電價格，每度電0.124美元計算，以著名的螞蟻礦機（Antminer）為例，大部分機種已出現虧蝕，如以Antminer S9挖掘比特幣，每日便損失約2.3美元。只有少量機種，如Antminer S19 XP、Antminer S19 XP Pro等，仍然有利可圖。

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Antminer S9為市場上最常見礦機，截至去年底，市佔率達兩成。由此可見，相信會有不少礦工因為幣價大跌而停工，加上以太幣共識機制即將轉換為權益證明（POS），毋須挖礦，礦機價格可能因此下跌。

不過要留意，不同地方的電費不同，如黎巴嫩每度電費僅0.006美元，Antminer S9每日可有約1美元收入。可見，在低電費地區挖擴仍有一定利潤，可以留意。

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