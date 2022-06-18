  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】幣價持續下跌 主流礦機近無利可圖

環球政經 10:34 2022/06/18

分享：

分享：

加密貨幣熊市持續，比特幣及以太幣跌破21000美元及1100美元，掘礦漸漸變得無利可圖，因為掘礦所得無法彌補電費支出。

挖掘加密貨幣如比特幣，需要大量電力，因此電費為掘礦最重要的成本之一。根據F2pool數據顯示，大部分主流礦機因為兩大主流加密幣大跌，已出現損失。以全球平價商業用電價格，每度電0.124美元計算，以著名的螞蟻礦機（Antminer）為例，大部分機種已出現虧蝕，如以Antminer S9挖掘比特幣，每日便損失約2.3美元。只有少量機種，如Antminer S19 XP、Antminer S19 XP Pro等，仍然有利可圖。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Antminer S9為市場上最常見礦機，截至去年底，市佔率達兩成。由此可見，相信會有不少礦工因為幣價大跌而停工，加上以太幣共識機制即將轉換為權益證明（POS），毋須挖礦，礦機價格可能因此下跌。

不過要留意，不同地方的電費不同，如黎巴嫩每度電費僅0.006美元，Antminer S9每日可有約1美元收入。可見，在低電費地區挖擴仍有一定利潤，可以留意。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

財務自由 POS 電力 經濟 電費 黎巴嫩 美元 比特幣 虛擬貨幣

上一篇文章

【加密貨幣】德勤：兩年內，美國七成半零售商接受加密貨幣支付

下一篇文章

【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調
【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護
【Revlon破產】不堪供應鏈瓶頸打擊　著名化妝品牌Revlon正式申請破產保護
【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?
【加息期重臨】聯儲局狠加息0.75厘 28年來最急 投資邊類資產較穩陣?
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」
【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會
【迪士尼樂園】迪士尼幻想工程香港挑戰賽 理工大學隊伍撼贏逾90隊參賽隊伍 獲為期六至八星期實習機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款