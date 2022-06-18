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【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病

環球政經 10:34 2022/06/18

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新冠疫情持續兩年，最近猴痘病毒亦看似有爆發迹象，瘟疫對人類威脅沒完沒了。最近有研究指出，全世界有15%的人患有萊姆病，細菌由蜱蟲傳播，會做成發冷發熱、同心圓形紅斑等症狀，嚴重會影響心臟，甚至死亡。

研究由多名中國科學家進行，發表在《BMJ Global Health》期刊，指出全世界約有14.5%人患有萊姆病，美洲有9.4%、歐洲有14%、亞洲有7.4%、加勒比海地區只有2%。研究員分析了89份研究報告，當中對全球16萬人進行血液測試，從而得出結論。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

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萊姆病症狀與普通傷風感冒相似，加上患病早期，即使血液測試亦未必可以驗到陽性。因此雖然有藥物治療，但好多時染病一段時間才證實患上萊姆病，令病情無謂地拖延。外國有案例，病人患病兩年後，經過不同測試，才查明病因。如果病情處理失當，細菌就會持續攻擊人體，經血液往身體其他部分，做成身體不同地方均出現紅斑、關節炎等問題。最嚴重會導致心臟發炎，甚至死亡。

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撰文 : 龍瑞成

治療 萊姆病 猴痘 歐洲 加勒比海 傷風 感冒 中國 亞洲

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