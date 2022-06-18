【公共衞生】最新研究 全球15%人患有萊姆病

新冠疫情持續兩年，最近猴痘病毒亦看似有爆發迹象，瘟疫對人類威脅沒完沒了。最近有研究指出，全世界有15%的人患有萊姆病，細菌由蜱蟲傳播，會做成發冷發熱、同心圓形紅斑等症狀，嚴重會影響心臟，甚至死亡。

研究由多名中國科學家進行，發表在《BMJ Global Health》期刊，指出全世界約有14.5%人患有萊姆病，美洲有9.4%、歐洲有14%、亞洲有7.4%、加勒比海地區只有2%。研究員分析了89份研究報告，當中對全球16萬人進行血液測試，從而得出結論。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

萊姆病症狀與普通傷風感冒相似，加上患病早期，即使血液測試亦未必可以驗到陽性。因此雖然有藥物治療，但好多時染病一段時間才證實患上萊姆病，令病情無謂地拖延。外國有案例，病人患病兩年後，經過不同測試，才查明病因。如果病情處理失當，細菌就會持續攻擊人體，經血液往身體其他部分，做成身體不同地方均出現紅斑、關節炎等問題。最嚴重會導致心臟發炎，甚至死亡。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機