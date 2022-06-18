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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】是手工藝還是美術？馬賽克的定位

名人薈萃 08:01 2022/06/18

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在馬賽克創作的群組中，經常出現有趣的話題，最近就有一個：為甚麼藝術展覽上很少見到馬賽克作品？有些朋友覺得，創作馬賽克的時間太長了，如假包換的慢藝術！另一些則說，馬賽克太重了，曾遇過畫廊拒絕展出。而最多的答案卻是：馬賽克被定性為一門手工藝，而非真正的美術。
娜塔利堅定地認為馬賽克就是藝術，如果設計是原創，而創作者把自己的演繹展現出來；但如果設計是拷貝 ，馬賽克作者只是用技術去完成，那就是一種手工藝。
仙地說了個有趣的經歷，她姐姐把她的馬賽克作品拿去給一位開畫廊的朋友看，對方非常欣賞仙地的作品，認同那是藝術作品並願意在畫廊展銷。然而，仙地並不想出售，對她而言，馬賽克是送給朋友的禮物，是輕鬆愉悅的時光，也是內心表達的途徑。

 

【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

嘉露蓮非常自豪於馬賽克遊走在藝術與工藝之間，「我們走自己的路做自己的作品，過程是不容易卻很重要。藝術的世界充滿自命不凡及裝腔作勢的人，喜歡手工藝的人卻更樸實。有些人不願意以較高的價錢購買馬賽克，的確可惜。我跟自己說一定要越做越好令人們認同馬賽克的價值！」
在海倫妮参加的藝術展覽之中，她永遠是唯一一位馬賽克作者，在一些藝術博覽或展銷中，馬賽克並非傳統的媒介，所以她通常會以混合媒體項目參加，因為材料與眾不同，反而經常受到注目。佩基也常以混合媒體項目参展或參賽，「我的材料是以石頭石板為主，成本很高風險也大，但我喜歡！」每當有参觀者進入她的展位，她很主動上前介紹解釋當代馬賽克的特色及潮流，往往成功出售她的作品，從而創作更多作品。她認為混合媒體項目反而有空間運用不同的創作材料及意念。
澳洲的珠迪發覺太多以消閑為目的的創作、快速的製作手法及沒有章法的設計充斥着手作市集及展覽，令負責文化藝術的官員以為馬賽克就是手工藝，到了舉辦正式的藝術展覽時，馬賽克便被排除在外了！
在我看來，美術，亦即所有視覺藝術，手工藝、繪畫、雕塑……也只是技巧或表現手法的分野。要讓馬賽克更多地出現在藝術展覽上，最重要是有更好的作品，更多著名的馬賽克藝術家，更廣泛的推廣！
馬賽克的缺點是：創作的時間很慢，使用的材料較繁雜，作品的重量較重，認識的人不多。更重要的是，喜歡馬賽克的人，大都享受創作生活，沒有事業上的野心，也不追求更多人熱捧，如我。不過，這些缺點，完全可以倒轉來思考，變成優點。
現在開始有一種逐漸形成的小眾市場，在我來說非常適合擁有與世無爭個性馬的賽克的發展。
所以，多年來依然堅持創；在自己的小小工作室舉行展覽，也售出了一些作品；盡量以原創作品示人，近年参加了國際馬賽克聯展，也是希望開拓更多的發展空間。當然，馬賽克的未來還需要更多的人一起努力奮鬥才行！
在這兒還要感謝 iMoney ，一個財經媒體，對馬賽克的支持，讓我有機會在這裏持續地推廣。

    點擊圖片放大

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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