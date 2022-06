【Mosaic慢慢砌@iM網欄】是手工藝還是美術？馬賽克的定位

在馬賽克創作的群組中,經常出現有趣的話題,最近就有一個:為甚麼藝術展覽上很少見到馬賽克作品?有些朋友覺得,創作馬賽克的時間太長了,如假包換的慢藝術!另一些則說,馬賽克太重了,曾遇過畫廊拒絕展出。而最多的答案卻是:馬賽克被定性為一門手工藝,而非真正的美術。

娜塔利堅定地認為馬賽克就是藝術,如果設計是原創,而創作者把自己的演繹展現出來;但如果設計是拷貝 ,馬賽克作者只是用技術去完成,那就是一種手工藝。

仙地說了個有趣的經歷,她姐姐把她的馬賽克作品拿去給一位開畫廊的朋友看,對方非常欣賞仙地的作品,認同那是藝術作品並願意在畫廊展銷。然而,仙地並不想出售,對她而言,馬賽克是送給朋友的禮物,是輕鬆愉悅的時光,也是內心表達的途徑。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

嘉露蓮非常自豪於馬賽克遊走在藝術與工藝之間,「我們走自己的路做自己的作品,過程是不容易卻很重要。藝術的世界充滿自命不凡及裝腔作勢的人,喜歡手工藝的人卻更樸實。有些人不願意以較高的價錢購買馬賽克,的確可惜。我跟自己說一定要越做越好令人們認同馬賽克的價值!」

在海倫妮参加的藝術展覽之中,她永遠是唯一一位馬賽克作者,在一些藝術博覽或展銷中,馬賽克並非傳統的媒介,所以她通常會以混合媒體項目參加,因為材料與眾不同,反而經常受到注目。佩基也常以混合媒體項目参展或參賽,「我的材料是以石頭石板為主,成本很高風險也大,但我喜歡!」每當有参觀者進入她的展位,她很主動上前介紹解釋當代馬賽克的特色及潮流,往往成功出售她的作品,從而創作更多作品。她認為混合媒體項目反而有空間運用不同的創作材料及意念。

澳洲的珠迪發覺太多以消閑為目的的創作、快速的製作手法及沒有章法的設計充斥着手作市集及展覽,令負責文化藝術的官員以為馬賽克就是手工藝,到了舉辦正式的藝術展覽時,馬賽克便被排除在外了!

在我看來,美術,亦即所有視覺藝術,手工藝、繪畫、雕塑……也只是技巧或表現手法的分野。要讓馬賽克更多地出現在藝術展覽上,最重要是有更好的作品,更多著名的馬賽克藝術家,更廣泛的推廣!

馬賽克的缺點是:創作的時間很慢,使用的材料較繁雜,作品的重量較重,認識的人不多。更重要的是,喜歡馬賽克的人,大都享受創作生活,沒有事業上的野心,也不追求更多人熱捧,如我。不過,這些缺點,完全可以倒轉來思考,變成優點。

現在開始有一種逐漸形成的小眾市場,在我來說非常適合擁有與世無爭個性馬的賽克的發展。

所以,多年來依然堅持創;在自己的小小工作室舉行展覽,也售出了一些作品;盡量以原創作品示人,近年参加了國際馬賽克聯展,也是希望開拓更多的發展空間。當然,馬賽克的未來還需要更多的人一起努力奮鬥才行!

在這兒還要感謝 iMoney ,一個財經媒體,對馬賽克的支持,讓我有機會在這裏持續地推廣。

▼ 點擊圖片放大

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

更多 Mosaic 慢慢砌 @ 洪捷的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!