【姜濤 x Payme】姜濤再次「現身」中環滙豐總行外牆周日傍晚首演 PayMeow應援車下周巡遊送禮

MIRROR成員姜濤與 PayMeow這個組合相信大家都很熟悉，尤其在新一輯PayMe廣告，姜濤不停叫PayMeow轉快啲，轉快啲，逗得觀眾們發笑。下周起，姜濤與 PayMeow又將「出現鬧市」。

滙豐（00005）旗下電子支付平台PayMe 宣佈由周日（19日）起，中環滙豐總行大廈外牆將會展示全新 PayMe x 姜濤消費券燈光匯演，特大姜濤將再次「現身」，與 PayMeow 及一眾可愛貓咪齊齊鼓勵大家轉用 PayMe 領取消費券，盡顯可愛活潑的一面。燈光匯演將於 19日下午6時38分首演，一眾 PayMe 支持者和「姜糖」記得要留意啦！

【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

姜濤向來都是廣告客戶的信心保証，有他代言的產品，姜糖們定必大大力支持，不過近日在粉絲界中有個流傳，指雙方3年的合約期即將屆滿，故今次PayMe廣告可能是姜濤最後一次為滙豐的代言，當然消息真偽暫時未能確認，但姜糖撐姜濤卻是不爭事實，所以大家已呼應姜濤的「姜の轉」，齊齊轉用PayMe拎取第二輪消費券，實行以行動撐偶像到底，亦感謝滙豐一直以來如此愛錫姜濤。

姜濤過去代言滙豐的照片

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

近期在港九不少商廈外牆都見到最新的PayMe廣告，廣告中姜濤不停在轉圈，他分享拍攝廣告感受時大叫好玩，笑言因為要切合「轉」這個主題，拍攝廣告期間真的轉了很多個圈，「幸好我有跳舞的底子，所以問題不大，反而辛苦了 PayMeow。」

此外，他也繼續擔演最佳代言人的角色，談及領取消費券的心儀電子支付工具，姜濤指PayMe是不二之選，「PayMe 今次推出多個消費券獎賞都非常吸引，總值更高達4,000 萬元，當然要邀請一眾親友粉絲齊齊轉用 PayMe 領取 消費券。」

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

除了姜濤大受歡迎，PayMeow也同樣深得民心，尤其甚得小朋友歡心。所以PayMeow為了答謝市民支持，其應援車將出動走訪全港各區，讓PayMe得以成為協助派發消費券的電子支付工具之一，PayMeow將會親身出現答謝一眾用戶多年來的鼎力支持。

PayMeow 應援車將於6月24日至6月29日期間走訪香港多區，協助大眾下載 PayMe 及 展示如何使用 PayMe 領取消費券，並向選用 PayMe 領取消費券的市民派發 PayMe 紀念禮品。 紀念禮品數量有限，先到先得，詳情如下：

PayMe 消費券六大優惠強勢列陣 齊齊領取商戶消費現金券及參加大抽獎

市民選擇以 PayMe 領取消費券，即可瓜分高達港幣 4,000 萬元獎賞，當中包括商戶折扣券及豪 華電動車抽獎，詳情如下:

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正