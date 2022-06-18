【著數優惠】麥當勞炒雙蛋飽系列增添2款新品 19蚊起可享用全新軟綿綿炒雙蛋包配濃滑港式奶茶

麥當勞再有新產品推出，自6月20日起為炒雙蛋飽系列增添兩位新成員，分別是炒雙蛋飽及炒雙蛋脆雞飽。

全新炒雙蛋飽以鬆軟小麥麵包夾著嫩滑炒雙蛋，搭配開胃醬汁，為大家提供一個輕盈之選！至於全新炒雙蛋脆雞飽更在金黃香口的脆雞上，加上香滑炒雙蛋，雙重口感，加倍滿足！當然，還有固定成員炒雙蛋火腿飽和新餐肉炒蛋飽，款款滋味不同，只需19元起就可享用。

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此外，父親節將至，為答謝各位默默付出的父親們，於18及19日期間，麥當勞 App用戶可獨家專享McCafé父親節優惠，以48元歎「父親節感恩套餐」，精緻甜蜜的玫瑰 Mini Cake，配上新吞拿或小龍蝦沙律意式飽及精選飲品；大家亦可點擊麥當勞App首頁內的「McCafé 優惠券」欄目，即可使用各款 McCafé電子優惠券，包括以優惠價16元起選購McCafé指定細杯裝熱豆奶抹茶、還有驚喜優惠7元朱古力脆皮新地。

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除此之外，由即日起至6月26日期間，大家於麥當勞店內掃瞄張貼的 AlipayHK 宣傳單張，進入麥當勞「品牌 Channel」，即可領取5元電子禮券，每人最多可領2張。

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記者：張以正