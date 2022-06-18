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【新股IPO】中康控股傳正啟動預路演　集資3.9億

股樓投資 16:24 2022/06/18

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消息指，中國健康產業大數據解決方案公司中康控股正啟動上市前預路演，計劃集資5000萬美元（約3.9億港元），並已委任法巴為獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

中康控股主要為健康產業的企業級客戶提供大數據解決方案，包括利用大數據及技術，是醫療產品製造商的多元化客戶群，提供數據洞察解決方案、數據驅動發佈及連接，以及用戶友好軟件（SaaS服務）。

    點擊圖片放大
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截至去年首9個月，公司合共錄得收入2.4億元人民幣，按年增長66.3%；期內股東應佔溢利達6729.6萬元人民幣，按年增長45.7%。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

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記者：張以正

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