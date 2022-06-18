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618購物節小紅書成用戶消費參考攻略王 「618」相關搜索量在4至6月按年增312%

股樓投資 17:22 2022/06/18

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一年一度618購物節又到，不少消費者都喜歡預先在網上「尋寶」，預先搜羅熱門產品，而近年冒起的小紅書擁有逾２億的月活躍用戶，亦成為了消費者的搜尋工具，消費者通過瀏覽其他用戶的商品評價筆記而作出消費決策，帶動小紅書上與「618」相關的關鍵詞搜索量在4至6月按年大增312%。

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

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於618期間，小紅書上的熱門筆記詞語如「攻略」的筆記發佈量按年升139%、「抄作業」的筆記發佈量按年升368%等，提供了大量具參考價值的實用筆記。

【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞【見下頁】

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

基於小紅書已經成為大眾最值得信賴的消費參考平台之一，並具備龐大良好的社區氛圍，在今年618購物節即將到來之際，天貓攜手小紅書，首次共同舉辦「618理想生活新鮮式」活動，提供豐富選品及福利。雙方同步發佈關於食品、美妝、時尚、家居和生活方式的五大流行趨勢，為平淡生活注入新鮮靈感，發掘出不同的理想生活方式。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

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記者：張以正

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