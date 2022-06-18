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【著數優惠】慶祝嘉禾MegaBox一歲生日嘉禾全綫星期一票價30元起 IMAX影院戲票只需80元起

股樓投資 18:27 2022/06/18

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為慶祝嘉禾MegaBox開業一週年，嘉禾院線旗下10間戲院將於6月20日（星期一）起調整全新星期一票價，下午1時前2D場次戲票低至30元，而下午1時或之後2D場次戲票只售40元。近日，《壯志凌雲：獨行俠》重登IMAX大銀幕而掀起全城撲飛熱潮，嘉禾MegaBox IMAX場次只售120元。

    點擊圖片放大
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全新星期一票價覆蓋多部現正熱映之中西猛片，包括湯告魯斯主演之口碑鉅作《壯志凌雲：獨行俠》、迪士尼與彼思新片《光年正傳》，而Marvel Studios暑假片霸《雷神奇俠4: 愛與雷霆》、湯賀蘭主演的動作尋寶電影《秘境探險》及萌爆可愛的《迷你兵團2》等即將緊接登陸嘉禾院線，為今年暑期強檔揭開序幕。

嘉禾院線全線均可使用四個消費券平台－包括AlipayHK、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK購買戲票。

優惠詳情：

一)
全線星期一2D票價 - 成人/學生/小童票價
下午一時前場次：$30  
下午一時或之後場次：$40
 
二)
星期一2D票價 – 其他版本
IMAX場次：HK$80
Vivo尊尚影院(嘉禾Megabox)：HK$90
Vivo尊尚影院(the sky)：HK$100
 

同時，嘉禾院線更加碼推出1元網上入會及續會優惠，凡透過嘉禾院線網頁或手機應用程式登記成為GH Moviegoer會員或有效現有會員續會，只需1元會費（原價50元），會籍有效期為1年。會員可享全年正價戲票9折優惠、積分獎賞、小食部消費折扣及生日月份獎賞等。
 

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記者：張以正

 

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