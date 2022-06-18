【著數優惠】新城市廣場推消費三重賞 激賞高達770元電子禮券 3小時免費泊車賞

新城市廣場近期引入了多間國際知名店舖，同時推出「沙田食買玩攻略」驚喜優惠消費三重賞， 實行讓大眾開心食、買、玩，無論放工或假日，都可乘東鐵到沙田一日遊，再到新城市廣場賺盡消費獎賞。

有關三重賞禮遇包括：

【消費獎賞一‧放工賞】：After 5 賞滋味 享$20 餐飲電子禮券 於新城市廣場星期一至五下午 5 時後以電子貨幣即日單一消費滿$200，只需出示即日單 一電子貨幣發票及當日東鐵綫車程記錄，即可享$20 餐飲電子禮券！

【消費獎賞二‧一家日日食買玩】：消費滿1,000元送高達770元餐飲及 商戶電子禮券 以電子貨幣消費滿1,000元，出示電子貨幣發票及當日東鐵綫車程記錄即可換領高達770元電子禮券，首 100 位更可獲得 Bath & Body Works 熱賣皇牌搓手液乙支，一路買一 路賺！禮券涵蓋戲院、IKEA、傢俬、餐飲及商戶，食、玩、買一應俱全！

770元電子禮券包括： • Movie Town $100 電影禮券 x 1 • HK$10 餐飲電子禮券 x 5 • HK$100 兒童服飾及生活時尚禮券 x 1 • HK$100 運動服飾電子禮券 x 1 • HK$100 美妝電子禮券 x 1 • HK$100 三期美妝電子禮券 x 1 • HK$20 HomeSquare IKEA 禮券 x 1 • HK$100 HomeSquare 傢俬禮券 x 1 • HK$100 HomeCircle 傢俬禮券 x 1

【消費獎賞三‧泊車賞】：金鐘 3 小時免費泊車 港島人去新界又有新選擇！於 Wilson Parking 金鐘停車場泊車後再轉乘東鐵綫，並於新 城市廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可享 Wilson Parking 金鐘停車場 3 小時免 費泊車，盡享購物樂趣！

泊車優惠 星期一至五 下午 5 時後（以 17:00 – 22:00 入車計算）以電子貨幣即日消費滿500元 星期六、日及公眾假期 上午 10 時起（以 10:00 – 22:00 入車計算）以電子貨幣即日消費滿700元

【著數優惠】慶祝嘉禾MegaBox一歲生日嘉禾全綫星期一票價30元起 IMAX影院戲票只需80元起【見下頁】

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記者：張以正